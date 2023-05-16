ОАЭ пригласили президента Сирии на климатическую конференцию ООН

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пригласили сирийского президента Башара Асада поучаствовать в конференции ООН по климату COP28 в Дубае.
Соответствующее письмо поступило от лидера ОАЭ шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Мероприятие стартует 30 ноября и закончится 12 декабря. На COP28 соберутся представители почти 200 стран и обсудят экологические и экономические последствия изменения климата, изучат решения для предотвращения глобального потепления.
«Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял исполняющего обязанности посла Эмиратов в Сирии Абдель Хакима ан-Наими, который вручил ему приглашение для участия в конференции СОР28», — сообщило сирийское информационное агентство SANA.
Организаторы COP28 отмечают, что в рамках столь важной встречи необходимо присутствие как можно большего количества стран. Стоит отметить важность участия Дамаска, ведь ученые связывают изменение климата в регионе с засухой, которая началась в стране в 2007 году.
Ранее также посредством письма ОАЭ разорвали связь с Башаром Асадом. Члены Лиги арабских государств исключили Сирию из организации в 2011 году, обвинив ее в невыполнении обязательств по урегулированию внутриполитического кризиса, вызванного гражданской войной. Потенциальное возвращение страны в ЛАГ было спорным вопросом, а разногласия сохранялись из-за препятствий со стороны некоторых государств. В итоге был достигнут консенсус. В мае, впервые с 2011 года, Сирия приняла участие в мероприятии Лиги арабских государств, которое проходило в Саудовской Аравии.