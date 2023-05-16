ОАЭ пригласили президента Сирии на климатическую конференцию ООН

Ранее также посредством письма ОАЭ разорвали связь с Башаром Асадом. Члены Лиги арабских государств исключили Сирию из организации в 2011 году, обвинив ее в невыполнении обязательств по урегулированию внутриполитического кризиса, вызванного гражданской войной. Потенциальное возвращение страны в ЛАГ было спорным вопросом, а разногласия сохранялись из-за препятствий со стороны некоторых государств. В итоге был достигнут консенсус. В мае, впервые с 2011 года, Сирия приняла участие в мероприятии Лиги арабских государств, которое проходило в Саудовской Аравии.