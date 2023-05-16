«Под контролем противника остается последний дом»: Пригожин поделился свежими данными о штурме Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» за день продвинулись в Бахмуте на 200 метров. По словам основателя «оркестра» Евгения Пригожина, для полного взятия этого населенного пункта осталось освободить один квартал и небольшой кусок частного сектора.
Бизнесмен рассказал, что «музыканты» заняли площадь 113 000 квадратных метров. Под контролем ВСУ осталось меньше 1,5 квадратного километра.
««Гнездо» полностью зачищено, под контролем противника остается последний дом. Для того чтобы полностью взять Бахмут, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер»», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Ранее Евгений Пригожин сказал, что сотрудники ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте и берут территории под контроль. По словам бизнесмена, «бешенство» в этом процессе только приветствуется.