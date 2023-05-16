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Девять человек погибли при взрыве на подпольной фабрике пиротехники в Индии

Происшествия
Девять человек погибли при взрыве на подпольной фабрике пиротехники в Индии

Взрыв произошел на заводе в округе Пурба-Мединипур в восточной части Индии, сообщает Press Trust of India.

В результате происшествия погибли не меньше девяти человек и несколько получили ранения разной степени тяжести. Ударная волна была такой силы, что здание полностью рухнуло.

Полиция Индии начала расследование и выясняет детали взрыва. Отмечается, что завод работал без необходимой лицензии. Администрация штата попросила граждан сообщать о нелегальных производствах фейерверков, чтобы своевременно принимать против них необходимые ограничительные меры.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате падения истребителя МиГ-21 на деревенский дом в Индии. Военный самолет разбился во время тренировочного полета.
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