Посол Судана в Москве Сиррадж не подтвердил заявления СМИ о присутствии ЧВК «Вагнер» в стране

Москва, 16 мая. Власти Судана не подтвердили присутствие ЧВК «Вагнер» в стране. Об этом заявил посол африканской республики в Москве Мухаммад аль-Газали ат-Тиджани Сиррадж.
В интервью одному из телеканалов суданский дипломат отметил, что не может дать однозначного ответа о сведениях прессы. По его словам, вопрос о подтверждении или опровержении данной информации все еще изучается.
«СМИ сообщают о присутствии ЧВК "Вагнер" в Судане, но мы не можем ничего сказать по этому поводу, потому что все еще проверяем эти сообщения», — сказал он.
Сиррадж также не ответил, на чьей стороне якобы действует российская частная военная компания. Посол подчеркнул, что работа по проверке всех сведений ведется, но точных данных еще нет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «глубокую озабоченность» мнимым присутствием «вагнеровцев» на территории Судана. Однако основатель «оркестра» Евгений Пригожин данную информацию опроверг. По его словам, в течение двух последних лет в республике нет ни одного «вагнеровца».