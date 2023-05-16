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МИД РФ анонсировал приезд спецпредставителя КНР Ли Хуэй в Москву в конце мая

Политика
МИД РФ анонсировал приезд спецпредставителя КНР Ли Хуэй в Москву в конце мая

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву в конце мая текущего года. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел России.

Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Поездка китайского дипломата состоится после посещения государств европейской стороны.

«В конце месяца он подъедет к нам. Идея в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии соответствующих собеседников», — указали в МИД РФ.

Москва, в свою очередь, намерена узнать от Ли Хуэя впечатления от его визита в Киев и Европу, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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