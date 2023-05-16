Жителей Калмыкии предупредили о ливнях с грозами и усилении ветра до 22 метров в секунду

Специалисты Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметили, что осадки и шквалистый ветер ожидаются местами на территории республики Калмыкия до конца суток 16 мая. Учитывая тревожный прогноз синоптиков, в регионе возможны обрывы линий связи и электропередачи, а также повал деревьев. Кроме того, не исключаются повреждение и гибель сельскохозяйственных и цветущих косточковых культур.