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Жителей Калмыкии предупредили о ливнях с грозами и усилении ветра до 22 метров в секунду

Происшествия
Жителей Калмыкии предупредили о ливнях с грозами и усилении ветра до 22 метров в секунду

Жителей Калмыкии предупредили о ливнях с грозой и градом, а также усилении ветра до 20-22 метров в секунду. О прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Специалисты Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) отметили, что осадки и шквалистый ветер ожидаются местами на территории республики Калмыкия до конца суток 16 мая. Учитывая тревожный прогноз синоптиков, в регионе возможны обрывы линий связи и электропередачи, а также повал деревьев. Кроме того, не исключаются повреждение и гибель сельскохозяйственных и цветущих косточковых культур.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реке Кубань 16-17 мая. Синоптики ожидают прохождение паводковой волны в Усть-Лабинском и Тбилисском районах.
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