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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей цели в футбольной карьере

Спорт
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей цели в футбольной карьере

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей цели в футбольной карьере. Не удивительно, что у него достает спортивных амбиций, чтобы претендовать на выступление в какой-нибудь топовой европейской футбольной лиге.

«Я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — цитирует нападающего из команды московских армейцев портал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний бомбардир оформил 17 голов в 27 играх турнира, улучшив свой собственный лучший показатель по забитым мячам в лиге.

При этом бывший главный тренер «Зенита» чех Властимил Петржела думает, что из-за схожих амбиций участвовать в еврокубках чемпионскую команду РПЛ этого сезона скоро покинут легионеры из Латинской Америки, особенно мастеровитые бразильцы.
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