Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей цели в футбольной карьере

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей цели в футбольной карьере. Не удивительно, что у него достает спортивных амбиций, чтобы претендовать на выступление в какой-нибудь топовой европейской футбольной лиге.
«Я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — цитирует нападающего из команды московских армейцев портал «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний бомбардир оформил 17 голов в 27 играх турнира, улучшив свой собственный лучший показатель по забитым мячам в лиге.
При этом бывший главный тренер «Зенита» чех Властимил Петржела думает, что из-за схожих амбиций участвовать в еврокубках чемпионскую команду РПЛ этого сезона скоро покинут легионеры из Латинской Америки, особенно мастеровитые бразильцы.