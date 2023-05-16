Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о насильственной мобилизации в регионе

По словам врио главы Херсонской области, никакого насильственного призыва мужчин на военную службу в регионе нет. Подобные сообщения являются вбросами противника. При этом Сальдо добавил, что украинские власти практикуют отправку жителей русскоязычных городов страны на самые сложные участки фронта.