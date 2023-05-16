Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о насильственной мобилизации в регионе

Киевские пропагандисты делают вбросы о якобы насильственной мобилизации в Херсонской области. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
По словам врио главы Херсонской области, никакого насильственного призыва мужчин на военную службу в регионе нет. Подобные сообщения являются вбросами противника. При этом Сальдо добавил, что украинские власти практикуют отправку жителей русскоязычных городов страны на самые сложные участки фронта.
Ранее Сальдо сравнил действия киевского режима с тактикой фашистов, передает «ФедералПресс». При этом западные инструкторы и наемники скрываются в тылу, отметил он.