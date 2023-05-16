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Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде наваристых супов для пожилых людей

Общество
Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде наваристых супов для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила супы, которые могут быть опасны для людей старшего возраста, сообщает «Москва 24».

По словам Соломатиной, наваристые бульоны на говяжьем мясе могут спровоцировать увеличение уровня холестерина в крови у пожилых людей. Кроме этого, диетолог назвала гороховые, грибные и фасолевые супы труднопереваримыми даже для молодого и здорового организма.

Специалист порекомендовала людям старшего возраста исключить из рациона солянку и другие острые блюда. Также возрастной категории граждан нужно с осторожностью подходить к употреблению щавелевого супа, из-за содержащейся кислоты в растении.

Ранее Соломатина перечислила продукты, которые могут вызывать головную боль. Алкоголь, копчености и сыр ухудшают кровообращение в голове. Если у человека уже выявили проблемы со здоровьем, то они усугубят положение.
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