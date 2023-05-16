Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде наваристых супов для пожилых людей

По словам Соломатиной, наваристые бульоны на говяжьем мясе могут спровоцировать увеличение уровня холестерина в крови у пожилых людей. Кроме этого, диетолог назвала гороховые, грибные и фасолевые супы труднопереваримыми даже для молодого и здорового организма.