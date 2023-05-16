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Актер Александр Головин рассказал историю поступления в модельное агентство Вячеслава Зайцева

Общество
Актер Александр Головин рассказал историю поступления в модельное агентство Вячеслава Зайцева

Творческая деятельность российского актера театра и кино Александра Головина началась с отборов в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Об успехе, который навсегда изменил его жизнь, артист рассказал в новом выпуске ток-шоу «Мой герой».

По словам Головина, изначально на поступление в модельную школу родители записали только его сестру Евгению. Но после долгих уговоров отец все же согласился, и маленький Александр прошел отбор.

Как вспоминает актер, сразу после экзамена педагоги отказали ему. Но спустя некоторое время один из учителей обратил на него внимание и дал возможность обучиться актерскому мастерству. Первым и раскрывшим в Головине талант наставником был Андрей Белкин, который и отвел его на киностудию имени М. Горького и помог встать в актерскую юношескую базу.

Ранее о начале своей карьеры в российском кинематографе рассказал 35-летний актер Милош Бикович. По его словам, первым фильмом стал «Солнечный удар» Никиты Михалкова, который сам пригласил его принять участие в съемках.
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