Актер Александр Головин рассказал историю поступления в модельное агентство Вячеслава Зайцева

Как вспоминает актер, сразу после экзамена педагоги отказали ему. Но спустя некоторое время один из учителей обратил на него внимание и дал возможность обучиться актерскому мастерству. Первым и раскрывшим в Головине талант наставником был Андрей Белкин, который и отвел его на киностудию имени М. Горького и помог встать в актерскую юношескую базу.