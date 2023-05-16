Политолог Солонников рассказал о судьбе проукраинских плакатов на зданиях посольств в Пекине

Китай попросил иностранные дипломатические представительства и международные организации, находящиеся в Пекине, не размещать на внешних стенах своих зданий политические вывески после того, как многие посольства установили гигантские вывески с украинским флагом и призывом к поддержке Украины. Об этом сообщает издание Киодо.
Корреспондент ФАН обратился директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы выяснить, как может разрешиться эта ситуация.
«Я думаю, европейские посольства пойдут навстречу просьбам властей Китая, но аккуратно, — считает политолог. — Им, с одной стороны, надо поддерживать хорошие отношения с Пекином, а с другой — нельзя снижать накал поддержки Украины».
В этих условиях, продолжил эксперт, когда ситуация требует «сидения на двух стульях», будет принято компромиссное решение.
«Сотрудники дипломатических представительств просто поменяют одни плакаты с выражением поддержки Украины на другие, — убежден собеседник ФАН. — Дескать, смотрите, сняли же мы то, что вам не нравилось! Ну а то, что посредством иных художественных форм по-прежнему демонстрируется солидарность с Киевом — это, уж извините, наше дело. Просьбу вашу мы выполнили, отстаньте от нас!»
Ранее политологи рассказали, при каких обстоятельствах Китай вступит в военный союз с Россией.