Политолог Солонников рассказал о судьбе проукраинских плакатов на зданиях посольств в Пекине

Китай попросил иностранные дипломатические представительства и международные организации, находящиеся в Пекине, не размещать на внешних стенах своих зданий политические вывески после того, как многие посольства установили гигантские вывески с украинским флагом и призывом к поддержке Украины. Об этом сообщает издание Киодо.