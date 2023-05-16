Вице-спикер Госдумы Даванков призвал МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов

Даванков обратил внимание на данную проблему, когда увидел сообщения СМИ, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) пожаловалась в полицию на ученицу с желто-синими косичками. В ответ на публикации средств массовой информации вице-спикер ГД призвал МВД внести ясность и предоставить разъяснение, что сочетание данных цветов не является основанием для возбуждения дел и задержаний.