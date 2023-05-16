Вице-спикер Госдумы Даванков призвал МВД дать разъяснения по поводу сочетания желтого и синего цветов

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания граждан и возбуждения дел. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Даванков обратил внимание на данную проблему, когда увидел сообщения СМИ, что директор школы в городе Пыть-Ях (ХМАО) пожаловалась в полицию на ученицу с желто-синими косичками. В ответ на публикации средств массовой информации вице-спикер ГД призвал МВД внести ясность и предоставить разъяснение, что сочетание данных цветов не является основанием для возбуждения дел и задержаний.
Подобные инциденты парламентарий назвал «абсурдными». И если МВД не даст разъяснений, то, по мнению Даванкова, в России «начнут отстреливать синичек», а многие компании придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить. В конце он открыто заявил, что в противном случае придется «отменить» даже крупную российскую политическую партию — ЛДПР.
Ранее ФСБ задержала подростка за подготовку поджога электроподстанции в Калужской области. Сообщается, что юноша был сторонником неонацистских взглядов.