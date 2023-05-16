Деятельность нефтедобывающих компаний привела Нигерию к экологической катастрофе

Абуджа, 16 мая. Деятельность крупных нефтедобывающих предприятий поставила под угрозу экологию Нигерии.
Ущерб, нанесенный окружающей среде африканского государства, оценивается в 12 миллиардов долларов. Теперь такие компании, как Shell, Eni и государственная нигерийская National Petroleum Co, должны инвестировать в восстановление штата Байелса, где активно ведется выкачка черного золота.
Добыча нефти в южном регионе страны осуществляется более 60 лет, что привело к «экологической катастрофе невообразимых масштабов». Об этом говорится в отчете комиссии, созданной местным правительством.
Байельса является крупнейшим штатом по добыче черного золота в дельте Нигера, однако повреждения трубопроводов превратили регион в «одно из самых загрязненных мест на Земле». Представители компаний ссылаются на то, что причиной утечек является отнюдь не недостаток инвестиций в инфраструктуру, а действия бандитских группировок и коррупция на местах. Однако, несмотря на причины, нефтедобытчики обязались восполнить нанесенный ущерб.
Ранее экологи Нигерии подняли тревогу из-за разлива нефтепродуктов на заводе Shell. Авария привела к гибели сотен рыб и загрязнению местной флоры.