Деятельность нефтедобывающих компаний привела Нигерию к экологической катастрофе

Байельса является крупнейшим штатом по добыче черного золота в дельте Нигера, однако повреждения трубопроводов превратили регион в «одно из самых загрязненных мест на Земле». Представители компаний ссылаются на то, что причиной утечек является отнюдь не недостаток инвестиций в инфраструктуру, а действия бандитских группировок и коррупция на местах. Однако, несмотря на причины, нефтедобытчики обязались восполнить нанесенный ущерб.