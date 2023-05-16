Напавших на внучатого племянника жены президента Эммануэля Макрона задержали во Франции

По данным газеты, группа примерно из десяти человек напала на Жана-Батиста Тронье, когда он собирался войти в дом на улице Деламбр в Амьене, где расположен семейный бутик. Перед магазином находились протестующие, которые разбрасывали мусор, и когда молодой человек попытался помешать им, они напали.