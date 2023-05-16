Напавших на внучатого племянника жены президента Эммануэля Макрона задержали во Франции

Полиция задержала восемь человек, избивших внучатого племянника первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает пишет Courrier picard.
По данным газеты, группа примерно из десяти человек напала на Жана-Батиста Тронье, когда он собирался войти в дом на улице Деламбр в Амьене, где расположен семейный бутик. Перед магазином находились протестующие, которые разбрасывали мусор, и когда молодой человек попытался помешать им, они напали.
В результате случившегося Тронье получил травмы головы, ног и рук. От дальнейших побоев молодого человека спасли жильцы из соседнего дома. Благодаря камерам видеонаблюдения французской полиции удалось задержать восьмерых нападавших. Ранее некоторые из них были замечены на митингах против пенсионной реформы.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружение для ударов по России или ее территориям.