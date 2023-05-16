Политолог Эдвард Чесноков объяснил, для чего российские знаменитости пытаются оспорить статус иноагента

Попытка снять с себя статус иностранных агентов у российских знаменитостей – проверка системы защиты страны. Об этом ФАН рассказал политолог Эдвард Чесноков.
Эксперт сравнил массовые иски иноагентов с фильмом «Парк Юрского периода», где динозавры пытаются пройти через ограждение под напряжением.
«Динозавр тупой, но именно поэтому каждый день он предпринимает определенное действие: тыкается мордой в ограду, находящуюся под током. Проверяет — не изменилось ли чего, может, напряжение сняли. И в один прекрасный момент оно действительно пропадает, страшный хищник может вырваться на волю и заняться любимым делом: жрать все, что движется. Правда, электричество пропадает потому, что в Главный Центр Управления пробрался предатель, отключивший защиту», — сказал Чесноков.
Политолог отметил, что иностранные агенты, пытаясь, оспорить свой статус на территории России, проверяют систему защиты.
«Массовый «иск иноагентов» нужно рассматривать именно в этом качестве. Тиранозавр проверяет: работает ли система защиты в Российском государстве — а то ведь западные СМИ и те же иноагенты во всё горло трубят, будто у нас тут «раскол элит». И если суд этот «иск иноагентов» завернет — то, значит, все хорошо, «охранный периметр» по-прежнему под напряжением. А вот если нет — тогда ой», — продолжил экспрет.
Эдвард Чесноков выразил надежду, что попытки снять с себя статус иностранных агентов останутся в том же ряду политических курьезов, что и «Координационный совет российской оппозиции».
Напомним, что Координационный совет российской оппозиции был создан еще в 2012 году. Его участники требовали перевыборов в Государственную думу и отставку действующего президента, а также выступали «за все хорошее и против всего плохого». Однако совет окончил свое существование в октябре 2013 года, когда на последнее заседание из 40 участников явились только девять человек.
Ранее уехавшему в Литву музыкальному исполнителю Noize MC (Ивану Алексееву) (признан иноагентом на территории РФ) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Административный протокол составлен из-за отсутствия соответствующей маркировки.