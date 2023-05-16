Политолог Эдвард Чесноков объяснил, для чего российские знаменитости пытаются оспорить статус иноагента

Напомним, что Координационный совет российской оппозиции был создан еще в 2012 году. Его участники требовали перевыборов в Государственную думу и отставку действующего президента, а также выступали «за все хорошее и против всего плохого». Однако совет окончил свое существование в октябре 2013 года, когда на последнее заседание из 40 участников явились только девять человек.