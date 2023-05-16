Хоккеист Егор Коршков перешел в результате обмена из ярославского «Локомотива» в хабаровский «Амур»

Молодой Коршков дебютировал в КХЛ в «Локомотиве» в сезоне-2014/15 и с тех пор провел за ярославцев 374 встреч в лиге. В них он записал в свой актив 152 очка — забросил 62 шайбы и отдал 90 голевых паса.