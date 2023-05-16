Болельщики ФК «Барселона» отпраздновали победу команды в испанской Ла Лиги

Тысячи болельщиков ФК «Барселона» собрались у стадиона Camp Nou, чтобы посмотреть за парадом чемпионов уже минувшего сезона Ла Лиги 2022/23 и отпраздновать победу любимой команды. Улицы Барселоны были залиты красными и синими красками — цветами клуба, а толпы болельщиков размахивали флагами под гимн «Барселоны» Cant del Barca.
Парад автобусов начался у клубного стадиона Camp Nou, а затем продолжился у Триумфальной арки. ФК «Барселона» одержал свою 27-ю победу в Ла Лиге. Кроме того, клуб в третий раз оформил «дубль» — мужская и женская команды завоевали титул в одном году.