Власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реке Кубань 16-17 мая

Подъем уровня воды в реке Кубань прогнозируется 16-17 мая в Усть-Лабинском и Тбилисском районах Краснодарского края. Местные власти объявили штормовое предупреждение, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Соответствующий прогноз сделали специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно их данным, с 16 мая и до конца следующего дня в регионе ожидается прохождение паводковой волны. Это может привести к подъему уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, отметили синоптики.
Эксперты Краснодарского ЦГМС добавили, что в течение ближайших суток на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При этом в регионе возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с.