Власти Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за подъема воды в реке Кубань 16-17 мая

Соответствующий прогноз сделали специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно их данным, с 16 мая и до конца следующего дня в регионе ожидается прохождение паводковой волны. Это может привести к подъему уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, отметили синоптики.