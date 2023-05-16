Черная неблагодарность: как Польша отвечала на великодушие и благородство России

16 мая 1815 года Польша стала частью России. До этого по разделам Речи Посполитой империя возвращала, по сути, русские земли, теперь же приросла собственно этнической территорией поляков.
Дело в том, что в июле 1807 года Наполеон Бонапарт учредил Герцогство Варшавское — государство-протекторат. Здесь были введены французские законы.
В 1809 году Герцогство одержало победу над Австрией, расширив территорию, и аппетит, как водится, пришел во время еды. Польская шляхта решила восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года — «от моря до моря», то есть от Балтийского до Черного. А это означало ликвидацию исторической России, в чем была сделана ставка на Наполеона.
В Великой армии Наполеона к моменту вторжения в нашу страну было около 85 000 поляков, а впоследствии их число выросло до 120 000. Ляхи оказались самым надежным союзником «корсиканского чудовища», были с ним до конца. Но все их мечты о «возвращении исторических границ» разбились о русские штыки и по решению Венского Конгресса держав-победительниц Герцогство Варшавское переходило России.
Император Александр I простил полякам все, проявив, по истине, царское великодушие и благородство. В Царстве Польском (так стала называться эта территория) была введена конституция, хотя в самой России об этом только робко мечтали в либеральных кругах. Сохранялись все прежние законы, делопроизводство и суд велись на польском и даже были свои вооруженные силы. Настоящее государство в государстве, фактическая независимость, но поляки опять словно волки смотрят в лес.
В 1830 году они подняли мятеж, подавленный генералом Иваном Паскевичем, взявшим Варшаву.
Мятежников покарали, однако значительная автономия Царства Польского была сохранена.
Это аукнулось еще через 30 лет и три года — восстанием 1863 года, когда «свободолюбивые» шляхтичи творили зверства над пленными русскими солдатами и офицерами.
После подавления этого мятежа царское правительство более в «демократию» играть не захотело. Вместо Царства Польского в официальных документах появилась формулировка «Привислинский край», вводился русский язык и общеимперские законы. Укреплялось Православие.
Автономия была сведена к самому минимуму.
История не знает сослагательного наклонения, но можно с полным основанием предполагать, что, если бы не 1917 год, Польша постепенно (может быть лет за 50) инкорпорировалась бы в Россию. И многие поляки внесли бы весомый вклад в совместную историю наших народов. Как например, Маршал Победы Константин Рокоссовский.