Черная неблагодарность: как Польша отвечала на великодушие и благородство России

Император Александр I простил полякам все, проявив, по истине, царское великодушие и благородство. В Царстве Польском (так стала называться эта территория) была введена конституция, хотя в самой России об этом только робко мечтали в либеральных кругах. Сохранялись все прежние законы, делопроизводство и суд велись на польском и даже были свои вооруженные силы. Настоящее государство в государстве, фактическая независимость, но поляки опять словно волки смотрят в лес.