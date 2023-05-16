Росгвардейцы обезвредили обнаруженный у АЗС в Курской области взрывоопасный предмет

По данным представителей ведомства, сначала на место обнаружения потенциально опасного предмета прибыли взрывотехники ОМОН «Финист» регионального управления Росгвардии. Обследовав находку, правоохранители приняли решение транспортировать ее с соблюдением мер безопасности, после чего обезвредили в специально предназначенном для этого месте.