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Росгвардейцы обезвредили обнаруженный у АЗС в Курской области взрывоопасный предмет

Происшествия
Росгвардейцы обезвредили обнаруженный у АЗС в Курской области взрывоопасный предмет

Сотрудники Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный у АЗС в Рыльске Курской области. Стражи порядка вывезли его в безопасное место и там уничтожили, пишет ТАСС.

По данным представителей ведомства, сначала на место обнаружения потенциально опасного предмета прибыли взрывотехники ОМОН «Финист» регионального управления Росгвардии. Обследовав находку, правоохранители приняли решение транспортировать ее с соблюдением мер безопасности, после чего обезвредили в специально предназначенном для этого месте.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство обнаружили возле заправки в Рыльске Курской области. Отмечалось, что СВУ было начинено поражающими элементами в виде звездочек.
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