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Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию УПЦ в подчинение патриарху Московскому

Общество
Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию УПЦ в подчинение патриарху Московскому

На заседании синода Русской православной церкви было принято решение передать Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в каноническое и административное подчинение Бердянскую епархию Украинской православной церкви.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата. Согласно ему, сейчас викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси будет епископ Искитимский и Черепановский Лука.

Следует отметить, что ранее священнослужители епархии обратились к патриарху Кириллу с письмом, в котором сообщили об отъезде из епархии архиерея Преосвященного митрополита Бердянского и Приморского Ефрема. Как передает «ФедералПресс», он перешел на сторону киевского режима. Священники, в свою очередь, попросили принять их в РПЦ.
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