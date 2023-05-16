Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию УПЦ в подчинение патриарху Московскому

На заседании синода Русской православной церкви было принято решение передать Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в каноническое и административное подчинение Бердянскую епархию Украинской православной церкви.
Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата. Согласно ему, сейчас викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси будет епископ Искитимский и Черепановский Лука.
Следует отметить, что ранее священнослужители епархии обратились к патриарху Кириллу с письмом, в котором сообщили об отъезде из епархии архиерея Преосвященного митрополита Бердянского и Приморского Ефрема. Как передает «ФедералПресс», он перешел на сторону киевского режима. Священники, в свою очередь, попросили принять их в РПЦ.