Врач Владимир Круглый поддержал дополнительные льготы донорам костного мозга

Заслуженный врач России Владимир Круглый поддержал дополнительные льготы донорам костного мозга. Об этом стало известно 15 мая, в четверг.
Согласно материалу интернет-портала «Рамблер», к льготам будет относиться дополнительный отпуск и медицинское обслуживание. Информацией Круглый поделился в ходе своей речи в пресс-центре «Парламентской газеты».
«Что касается дополнительных социальных льгот, безусловно, они возможны, и, если закон будет принят, мы можем это только приветствовать и всячески поддержать», — указал специалист.
Врач указал на низкую осведомленность российских граждан о том, что такое трансплантация костного мозга, насколько она безвредна и как это важном в современном мире.