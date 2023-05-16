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Врач Владимир Круглый поддержал дополнительные льготы донорам костного мозга

Общество
Врач Владимир Круглый поддержал дополнительные льготы донорам костного мозга

Заслуженный врач России Владимир Круглый поддержал дополнительные льготы донорам костного мозга. Об этом стало известно 15 мая, в четверг.

Согласно материалу интернет-портала «Рамблер», к льготам будет относиться дополнительный отпуск и медицинское обслуживание. Информацией Круглый поделился в ходе своей речи в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Что касается дополнительных социальных льгот, безусловно, они возможны, и, если закон будет принят, мы можем это только приветствовать и всячески поддержать», — указал специалист.

Врач указал на низкую осведомленность российских граждан о том, что такое трансплантация костного мозга, насколько она безвредна и как это важном в современном мире.
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