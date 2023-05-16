Анатолий Матвийчук: в Хмельницком уничтожен объект, на котором Киев делал грязную ядерную бомбу

Если Запад продолжит действовать в том же русле, подобные катастрофы будут продолжаться и дальше. Для населения Украины, считает эксперт, катастрофа в Хмельницком является очередным сигналом о том, как опасно находится во власти режима, который озабочен конфронтационной повесткой, и совершенно не ценит жизнь и здоровье своих граждан. По его словам, если бы на Украине была власть, которая охраняла интересы своих граждан, она бы сразу после взрыва объявила эвакуацию жителей Хмельницкого и ближайших населенных пунктов, и рекомендовала бы им принимать препараты, которые снижают риск заражения организма радиоактивными веществами.