Анатолий Матвийчук: в Хмельницком уничтожен объект, на котором Киев делал грязную ядерную бомбу

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что в Хмельницком взлетел на воздух завод, на котором ядерщики киевского режима изготавливали ядерную бомбу из отработанного топлива ядерных электростанций.
Анатолий Матвийчук сомневается, что в Хмельницком имел место взрыв различных боеприпасов, хранящихся на одной территории, включая боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, если бы там взорвались снаряды с обедненным ураном, то было бы зафиксировано только кратковременное излучение альфа-частиц. А специалисты уже несколько дней наблюдают мощные выбросы и бэта-излучения, и гамма-излучения, и ожидают, что этот процесс продлится минимум месяц. Все это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что в Хмельницком был взорван объект, на котором специалисты киевского режима изготавливали грязную бомбу из отработанного топлива ядерных реакторов.
«Я подозреваю, что там, скорее всего, были разработки грязной ядерной бомбы, применить которую нам грозили когда-то. Если бы там были разрушены снаряды с обедненным ураном, это было бы обоснованное излучение: снаряд разрушился и дал такое излучение. А там идут мощные заражения, которые специфичны для отработанного урана и плутония», — отметил Анатолий Матвийчук.
Косвенным подтверждением того, что в Хмельницком произошла катастрофа на ядерном объекте, по словам эксперта, свидетельствует то, что поезда стали объезжать его за 100-150 километров, также как Чернобыль.
Анатолий Матвийчук считает очень опасной игру, которую ведут киевские власти и их кураторы из США и Британии, манипулируя ядерной темой. Попытка ядерного шантажа РФ привела к тому, что от нее пострадали сами зачинщики.
«Они, как всегда, сами себя перехитрили», — отметил он.
Если Запад продолжит действовать в том же русле, подобные катастрофы будут продолжаться и дальше. Для населения Украины, считает эксперт, катастрофа в Хмельницком является очередным сигналом о том, как опасно находится во власти режима, который озабочен конфронтационной повесткой, и совершенно не ценит жизнь и здоровье своих граждан. По его словам, если бы на Украине была власть, которая охраняла интересы своих граждан, она бы сразу после взрыва объявила эвакуацию жителей Хмельницкого и ближайших населенных пунктов, и рекомендовала бы им принимать препараты, которые снижают риск заражения организма радиоактивными веществами.
«Населению нужно предпринимать меры по защите проникающей радиации. И, скорее всего, им придется покинуть эту территорию», — заявил Анатолий Матвийчук.
Эксперт считает, что Польше и другим сопредельным с Украиной европейским странам также стоит побеспокоиться в связи с возможным распространением радиоактивных веществ из-под Хмельницкого на их территорию. Необдуманная политика поддержки украинских нацистов, по его словам, привела к тому, чтобы лидеры европейских стран поставили свое население под угрозу радиоактивного заражения.
«Извините за грубое выражение, но, как говорится, Бог шельму метит», — отметил Анатолий Матвийчук.
Эксперт поражается изворотливости европейских властей, которые пытаются усыпить бдительность своих граждан, придумывая абсолютно абсурдные объяснения того, что происходит на Украине. Особенно порадовало его немецкая пресса, которая назвала катастрофу под Хмельницким «взрывом мирного военного склада». По его мнению, европейцы долго будут верить в подобную чепуху, пока они сами и их дети не начнут умирать от последствий радиоактивного заражения.
Напомним, ранее в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» выступили военные эксперты и физики-ядерщики. Они считают, что в Хмельницком были взорваны комбинированные склады, на котором могли храниться не утилизированные ранее твердотопливные двигатели советских ракет. Если рядом с ними находились снаряды с обедненным ураном, то в процессе горения топлива они могли выделять радиоактивный и крайне токсичный оксид урана, считают они.