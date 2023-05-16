Правые под красным флагом: чего ждут от нового президента Парагвая Сантьяго Пеньи

Третье место периодически занимали другие политические движения; например, в определенный момент это были социалисты, но пик интереса к ним имел место в 2013 году, во время администрации Фернандо Луго, потом сошел на нет. Из семи мест в Конгрессе они сохранили только одно. Повлиял импичмент. Теперь на их место пришел правый анархизм с Кубасом, хотя в целом у «Национального крестового похода» нет четкой идеологии, да и человек он, Кубас, скажем, трудный, — из Сената его в свое время прогнали именно за недостойное поведение.