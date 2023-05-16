Правые под красным флагом: чего ждут от нового президента Парагвая Сантьяго Пеньи

В Парагвае прошли президентские выборы. В результате голосования 30 апреля к власти в очередной раз пришел кандидат от «Партии Колорадо», а по улицам прокатилась волна беспорядков.
Кто же такой президент Сантьяго Пенья? Какие перспективы ждут страну при новой администрации? Какими будут отношения Парагвая и России? На вопросы специального корреспондента международной редакции ФАН в Латинской Америке ответил экономист Блас Кристальдо — с 2021 года президент Парагвайско-Российской торговой палаты.
ФАН: Что вы можете рассказать о деятельности вашей торговой палаты?
Блас Кристальдо: Наша цель — содействовать торгово-экономическим и культурным связям между Россией и Парагваем. Мы тесно взаимодействуем с посольством РФ в нашей стране и Посольством Парагвая в России, в июне собираемся поучаствовать в работе экономического форума в Санкт-Петербурге. Что касается культуры, то у нас работает литературный клуб; лично я являюсь большим поклонником творчества Достоевского. Есть языковые курсы — русского, для парагвайцев и потомков русскоговорящей диаспоры, и испанского для русских.
— В Парагвае есть интерес к русскому языку?
— Да! Наши страны связывает давняя культурная традиция; у нас большая русскоязычная диаспора в нескольких поколениях, особенно на территории провинции Чако.
— А в каких отраслях происходит торговое взаимодействие?
— Это в первую очередь агросектор, который, собственно, я и представляю. Если из Парагвая в Россию — то речь идет в основном об экспорте говядины и молока. Из России закупаются удобрения. Достаточно интенсивное взаимодействие происходит в строительном бизнесе; еще одно перспективное направление — отладка индустриальных электрических сетей. Специалисты из России в этой сфере пользуются заслуженным авторитетом. В итоге годовой оборот составляет 400 миллионов долларов.
К сожалению, с начала спецоперации на Украине все очень усложнилось из-за невозможности свободных банковских трансфертов и проблем с перевозчиками, поэтому сейчас товарооборот сократился процентов на 60-65%. Но мы надеемся вскоре вернуться на прежний уровень.
— Что вы думаете по поводу спецоперации? Как к ней относятся в Парагвае?
— Мы очень сожалеем, что все так вышло… Потому что речь идет о соседях и братских народах. Здесь у нас живет много потомков как русских, так и украинцев. Но могу сказать с уверенностью, что русофобии в Парагвае нет. В бойкоте против России наше государство не участвует. Например, мероприятия, организованные нашей палатой, всегда проводятся при содействии государственных структур.
— В вашей стране только что прошли выборы, в результате которых президентское кресло занял кандидат от «Партии Колорадо» Сантьяго Пенья, набравший 42,93% голосов в первом туре. Его основной соперник набрал всего 27,52% — казалось бы, победа очевидна… Однако в стране тут же поднялась волна беспорядков, из-за которой Парагвай попал на первые полосы международных новостей. Что произошло?
Примечание от автора: «Национально-республиканская ассоциация — Партия Колорадо» (Partido Colorado — ANR) —правая парагвайская политическая партия неолиберального и республиканского толка, основанная в 1887. Парадоксально, но символом «колорадос» является красный флаг со звездой, который во всем мире традиционно ассоциируется с коммунистическим движением. «Партия Колорадо» была у власти практически на всем протяжении истории Парагвая, за исключением периодов с 1904 по 1946 и с 2008 по 2013.
— Речь идет о сторонниках независимого кандидата Парагуайо Кубаса, который оказался на третьем месте, набрав 22,92% голосов. Это представители движения «Национальный крестовый поход» (Cruzada Nacional), в основном — молодежь, которая голосовала в первый раз.
На самом деле реальные беспорядки были только в ночь с 1 на 2 мая; именно тогда манифестанты сожгли патрульную машину, пропускную кабину на платном автобане и некоторое количество покрышек на перекрестках... В последующие дни инцидентов уже практически не было, хотя кое-где по стране оставались небольшие пикеты по 50-100 человек. В целом можно сказать, что эта группа не слишком репрезентативна.
— А что она проповедует? Против кого «крестовый поход»?
— Так скажем, это маргиналы, которые выступают против традиционной политики как таковой. Исторически у нас в Парагвае сложилась двухпартийная система, в которой у власти чередуются «колорадос» — в качестве представителей правого крыла, несмотря на красный флаг, — и условно левые из «Аутентичной радикальной либеральной партии» (PLRA) — тоже, казалось бы, название говорит совсем о другом, но такая уж у нас традиция.
Третье место периодически занимали другие политические движения; например, в определенный момент это были социалисты, но пик интереса к ним имел место в 2013 году, во время администрации Фернандо Луго, потом сошел на нет. Из семи мест в Конгрессе они сохранили только одно. Повлиял импичмент. Теперь на их место пришел правый анархизм с Кубасом, хотя в целом у «Национального крестового похода» нет четкой идеологии, да и человек он, Кубас, скажем, трудный, — из Сената его в свое время прогнали именно за недостойное поведение.
Что касается расстановки сил, то она остается в традиционных рамках: «Партию Колорадо» поддерживает около 60% процентов населения, PLRA 35-40%, и какой-то незначительный процент симпатизирует «третьему месту», кто бы его не занимал. На выборах за Кубаса проголосовало 700.000 человек, около 20%. Не думаю, что его можно воспринимать всерьез.
Примечание от автора: «Аутентичная радикальная либеральная партия» (PLRA) Парагвая была создана в 1887 году. Несмотря на наличие слова «либеральный» в названии, это партия левого центра; ее идеологией является так называемый «прогрессивизм», столь популярный в нынешней Латинской Америке. Во времена диктатуры Альфредо Стресснера (1954-1989) либералы из PLRA составили костяк антиавторитарной оппозиции в Парагвае.
— Новый президент, Сантьяго Пенья, кто он?
— Экономист, получивший образование в США, бывший министр экономики, имеет опыт работы в МВФ, одно время возглавлял наш Центробанк. Я знаю его лично с 2014 года и могу сказать, что это прекрасный профессионал, с которым одно удовольствие работать. Он одинаково хорошо ориентируется и в теме бизнеса, и в сфере государственного управления, поэтому пользуется заслуженным авторитетом, так что его внутрипартийное лидерство вполне закономерно. К слову сказать, одновременно с президентскими выборами прошли выборы в Конгресс, и на них «Партия Колорадо» тоже получила большинство голосов.
— Как вы думаете, какую позицию займет администрация Пеньи в отношении России?
— Традиционно Парагвай поддерживает отношения со всеми; специальная военная операция на Украине — это вообще не наша тема. Для нас более актуально вписаться в непростую ситуацию с натянутыми отношениями между Бразилией и Аргентиной, сохраняя при этом экономическую независимость. На Бразилию и Аргентину приходится 70% парагвайского товарооборота.
Влияние США тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это очень важный для Парагвая торговый партнер в сфере агроэкспорта, кроме того, многие парагвайцы ездят в Америку учиться. В «Партии Колорадо» есть те, кто занимает антиамериканскую позицию, но в общем сохраняется разумный баланс. Торговать выгоднее с разными странами.
Поэтому, думаю, мы и дальше будем взаимодействовать с Россией на доступных нам уровнях, но аккуратно.
— А что с Китаем? Ведь его экономическое влияние в Латинской Америке растет.
— С Китаем мы торгуем больше, чем с США — хотя официальных дипломатических отношений пока нет (есть с Тайванем). Но это не мешает товарообороту. Например, вся наша соя (хоть и опосредованно, через Аргентину) уходит в Китай. Мы открыты любым взаимоотношениям, лишь бы они приносили пользу Парагваю.
— К слову о трениях между Аргентиной и Бразилией… каковы перспективы Парагвая в Меркосур?
— «Социализм» Лулы в Бразилии — явление больше номинальное. На самом деле в том, что касается экономики, он консерватор. Эта позиция Парагваю очень близка. Бразильская «Партия трудящихся» (PT) на нас никогда не давила.
С Аргентиной идеологических разногласий больше, но там (особенно в Буэнос-Айресе) огромная парагвайская диаспора. Так что мы будем дружить и с теми, и с другими.
— А как вы видите возможное участие в блоках типа UNASUR и RUNASUR?
— Вряд ли «Партия Колорадо» будет с ними взаимодействовать. Они слишком идеологизированы, и вообще там одни разговоры. А нам надо развиваться и идти вперед.