Двух россиян арестовали в США по подозрению в попытке продажи запчастей для самолетов в обход санкций

Правоохранители США арестовали двух россиян, подозреваемых в попытке продажи российским авиакомпаниям запчастей для самолетов. По данным судебных материалов, реализовать товар иностранцы планировали в обход введенных против РФ санкций.
Следователи утверждают, что граждане России якобы уже направили коммерческие предложения трем авиаперевозчикам. Получив крупную сумму денег, арестованные тратили их со счетов в США не только на закупки запчастей, но и «в целях личного обогащения», отметили стражи порядка. В числе последнего значится приобретение дорогостоящего автомобиля и морского катера.
Оба мужчины проживают в штате Флорида. В настоящий момент им инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения «международного отмывания денег». По словам самих арестованных, запчасти, в том числе и тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух турецких фирм. При этом россияне не исключили, что последние могли выступать в роли перепродавцов.