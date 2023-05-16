Двух россиян арестовали в США по подозрению в попытке продажи запчастей для самолетов в обход санкций

Оба мужчины проживают в штате Флорида. В настоящий момент им инкриминируется заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и совершения «международного отмывания денег». По словам самих арестованных, запчасти, в том числе и тормозные системы для Boeing 737, предназначались для двух турецких фирм. При этом россияне не исключили, что последние могли выступать в роли перепродавцов.