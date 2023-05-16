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Спасатели на протяжении шести часов пытаются потушить пожар на пилораме в Новгородской области

Происшествия
Спасатели на протяжении шести часов пытаются потушить пожар на пилораме в Новгородской области

В деревне Боровенка Окуловского района Новгородской области горит пилорама. Спасатели уже более шести часов ведут борьбу с огнем.

Сообщение о возгорание поступило в ГУ МЧС России по региону в 12:51 по московскому времени. Сотрудники ведомства уточнили, что пламя охватило площадку внутри пилорамы, также огонь перекинулся на отходы производства. На борьбу с ним отправились противопожарная служба региона, силы управления ведомства и добровольная пожарная команда. Согласно информации в Telegram-канале, ликвидация огня еще не объявлена.

Несколько часов у пожарных ушло на ликвидацию крупного возгорания в Кузбассе. Его площадь составила 400 кв. метров, сообщает A42.RU.
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