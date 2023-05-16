Спасатели на протяжении шести часов пытаются потушить пожар на пилораме в Новгородской области

Сообщение о возгорание поступило в ГУ МЧС России по региону в 12:51 по московскому времени. Сотрудники ведомства уточнили, что пламя охватило площадку внутри пилорамы, также огонь перекинулся на отходы производства. На борьбу с ним отправились противопожарная служба региона, силы управления ведомства и добровольная пожарная команда. Согласно информации в Telegram-канале, ликвидация огня еще не объявлена.