Пользователи ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: как это сделать, рассказала команда соцсети

Блоги с платным доступом, донаты и внутренняя валюта: в российской соцсети ЯRUS пользователи зарабатывают с момента регистрации. Зачем нужны монетки и когда будет запущена монетизация музыки, рассказала команда ЯRUS.
Внутренняя валюта ЯRUS
Монетки — это внутренняя валюта соцсети, доступная в мобильном приложении ЯRUS. Одна монета эквивалентна одному российскому рублю. Валюту можно копить, чтобы вывести на банковский счет от 1000 монет или тратить на поддержку других авторов.
Пользователи Android могут без труда приобрести валюту в ЯRUS для своих целей: их можно купить с помощью СБП любого банка.
«Для владельцев приложения на IOS эта возможность пока недоступна: компания Apple забирает себе большую комиссию, что не выгодно для наших пользователей. Однако, мы заботимся о нашей аудитории, поэтому работаем над решением этой проблемы», — рассказал ведущий менеджер продукта ЯRUS Алексей Иванов.
С момента регистрации
Каждый активный пользователь ежедневно получает по 5 монет: достаточно заходить в приложение, просматривать контент и оставлять лайки и комментарии. Важно забирать монеты каждый день, так как валюта может сгореть. При отсутствии активности валюта не начисляется.
Монетизация
За каждую 1000 просмотров длинного видеоролика блогеры получают по 50 монет. Такое же количество просмотров сюжета принесет автору 20 монет. Низкая глубина просмотров и накрутка не учитываются при расчете монетизации.
Популярных авторов видеоконтента ждут дополнительные поощрения: за 100 тысяч просмотров инфлюенсер получит 500 тысяч рублей, за 1 миллион просмотров — 5 миллионов рублей.
Ведущий менеджер продукта ЯRUS Алексей Иванов отметил, что сейчас ЯRUS поэтапно расширяет систему поощрения, чтобы оставаться привлекательной платформой для заработка авторов контента.
«На финальной стадии разработки — монетизация музыки: система будет запущена уже в первой половине июня. Следующий этап монетизации коснется текстовых постов и фото», — поделился Алексей Иванов.
Донаты
Каждый пользователь может отправлять донаты любимым блогерам: под публикациями в ЯRUS есть кнопка «Поддержать автора». Получать поощрения от подписчиков просто: достаточно создавать уникальные, качественные и увлекательные публикации, и напоминать аудитории про возможность поощрений.
Закрытые платные блоги
Владельцы Android могут зарабатывать на эксклюзивном контенте. В недавнем обновлении приложения ЯRUS появился инструмент для авторов — закрытые платные ленты. Участник получит доступ по единоразовому платежу или ежемесячной подписке: достаточно настроить стоимость и формат подписки при создании ленты.
Российская социальная сеть ЯRUS объединяет различные сервисы: видео, сюжеты, новости, события, музыку и мини-приложения. Главная особенность платформы — возможность настраивать приложение под свои интересы с помощью «персональных ярусов»: от блогинга до дачной тематики и садоводства.