Эксперт Минздрава РФ Елена Мазыгула сообщила о высокой смертности россиян от сердечно-сосудистых заболеваний

Специалист утверждает, что половина россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы умирают в стенах дома и таких пациентов в сельской местности в разы больше, чем в городах. По данным Мазыгулы, речь идет о гражданах, которые должны проходить регулярную диспансеризацию.