Эксперт Минздрава РФ Елена Мазыгула сообщила о высокой смертности россиян от сердечно-сосудистых заболеваний

Руководитель проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Миндзрава России Елена Мазыгула проинформировала о ситуации с болезнями сосудистой системы в стране, сообщает MK.RU.
Специалист утверждает, что половина россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы умирают в стенах дома и таких пациентов в сельской местности в разы больше, чем в городах. По данным Мазыгулы, речь идет о гражданах, которые должны проходить регулярную диспансеризацию.
Заболевания сердца и сосудов по-прежнему являются лидерами среди причин смертности у жителей России. В прошлом году 43,8% от общего числа умерших скончались от инфарктов или инсультов. Однако количество кардиологических центров в стране увеличивается, и в последние годы наблюдается тенденция снижения острых состояний заболевания у пациентов.
Ранее кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что соблюдение диеты, активные занятия спортом и снижение уровня стресса в жизни способствуют уменьшению развития заболеваний сердца и сосудов.