В Турции из-за технического сбоя на выборах снят с должности помощник Кылычдароглу

Задержка при начислении голосов создала впечатление заметного отставания главы РНП от президента, из-за чего многие сторонники оппозиции сочли борьбу бессмысленной.
Председатель турецкой «Республиканской народной партии» (РНП) и основной соперник президента на выборах Кемаль Кылычдароглу снял с должности вице-председателя Онурсала Адыгюзеля.
По данным местной прессы, чиновник отвечал за информационные и коммуникационные технологии в партии. Причиной отставки называется технический сбой, якобы возникший при оглашении предварительных результатов выборов 14 мая и временно замедливший и исказивший процесс «наплыва» голосов. Изначально действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган резко вырвался вперед, однако к окончанию подсчета бюллетеней разрыв оказался заметно меньшим.
Тем не менее такая ситуация уже на первом этапе отбила желание у многих противников президента продолжать участие: люди сочли дальнейшую борьбу бессмысленной. В результате наблюдатели подвергли критике РНП и оппозиционные СМИ в том, что они фактически помогли своему сопернику.
Впоследствии Адыгюзель подтвердил данные об отставке. По словам чиновника, система функционирует в нормальном режиме, однако из-за негативного восприятия этой ситуации населением он покинул пост, чтобы «не навредить перспективе избрания Кылычдароглу» во втором туре.
Согласно официальным итогам голосования, за Эрдогана выступило 49,51% граждан Турции, за главу РНП — 44,88%. Второй тур выборов назначен на 28 мая, поскольку для победы, как гласит конституция, кандидат должен набрать не менее 50% плюс один голос.