В Турции из-за технического сбоя на выборах снят с должности помощник Кылычдароглу

Тем не менее такая ситуация уже на первом этапе отбила желание у многих противников президента продолжать участие: люди сочли дальнейшую борьбу бессмысленной. В результате наблюдатели подвергли критике РНП и оппозиционные СМИ в том, что они фактически помогли своему сопернику.