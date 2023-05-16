Российский хавбек белградской «Црвены Звезды» Егор Пруцев намерен получить сербское гражданство

Российский хавбек Егор Пруцев, на данный момент представляющий белградскую «Црвену Звезду», намерен получить гражданство Сербии, передает РИА Новости.
«Егор Пруцев действительно планирует получить сербское гражданство», — рассказал генеральный директор футбольного клуба Звездан Терзич.
Россиянин перешел в сербскую команду из ФК «Сочи» летом 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб девять раз. Договор 20-летнего полузащитника с «Црвеной Звездой» истекает 30 июня 2026 года.
Напомним, что российская чемпионка по плаванию Анастасия Кирпичникова сообщила о смене гражданства как в спортивном, так и в национальном плане.