Глава ЦБ Ливана не явился на судебное слушание в Париже

Банкиру планировалось официально предъявить обвинения, но найти его в Бейруте для вручения повестки правоохранители не смогли.
Глава Центрального банка Ливана Риад Саламе не прибыл на слушание в суд Парижа, где ему планировали предъявить предварительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Мероприятие было назначено на 9:30 по местному времени, но Саламе так и не ответил на повестку, которую Франция направила в Ливан. Как пояснил судья Шарбель Абу Самра, он трижды пытался связаться с банкиром и оповестить о слушании, но ни чиновника, ни его доверенное лицо найти не удалось.
Все письменные уведомления также вернулись отправителям: Саламе не появлялся в банке, куда полиция доставляла повестки, а вручить их иному лицу офицеры не имели права. При этом местонахождение главы ЦБ никому не было известно.
Источники сообщили изданию Reuters, что адвокаты Саламе и его помощницы Марианны Хоайек подали в ливанский суд возражение касательно того, что французские следственные органы якобы не имеют право рассматривать дело, которое уже ведется в самом Ливане.
Примечательно, что в марте этого года Риад Саламе был допрошен европейской судебной делегацией, прибывшей в Бейрут, но лишь в качестве свидетеля. Вызывать его как подозреваемого иностранные прокуроры не могли из-за положений законодательства: преследовать гражданина Ливана на его земле вправе только местные органы правосудия.
На родине банкира подозревают в растрате, отмывании денег, подделке документов, фальшивомонетничестве и уклонении от уплаты налогов. Однако некогда введенный запрет на выезд в отношении Саламе был снят, и на данный момент он не ограничен в перемещениях, хотя следствие в Ливане по-прежнему продолжается.
Тем не менее ливанский суд предупредил, что глава ЦБ вместе с другими подозреваемыми обязан явиться на допрос 18 мая. Как сообщается, уведомление было официально вручено законному представителю банкира, который ранее от лица Саламе подавал некоторые документы.
В настоящее время пять стран Европы ведут уголовные разбирательства в отношении ливанского банкира. По версии следствия, он через подставную компанию, зарегистрированную на брата, смог отмыть и вывезти из Ливана сотни миллионов долларов.