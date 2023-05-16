Глава ЦБ Ливана не явился на судебное слушание в Париже

Мероприятие было назначено на 9:30 по местному времени, но Саламе так и не ответил на повестку, которую Франция направила в Ливан. Как пояснил судья Шарбель Абу Самра, он трижды пытался связаться с банкиром и оповестить о слушании, но ни чиновника, ни его доверенное лицо найти не удалось.