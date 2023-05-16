Исполнителю Noize MC грозит штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Ранее покинувшие Россию музыкант Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом в РФ) подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них соответствующий статус. Таким же образом поступил юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).