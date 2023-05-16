Исполнителю Noize MC грозит штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Уехавшему в Литву музыкальному исполнителю Noize MC (Ивану Алексееву) (признан иноагентом на территории РФ) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Административный протокол составлен из-за отсутствия соответствующей маркировки.
На Ивана Алексеева составили административный протокол по факту отсутствия маркировки «иностранного агента». Дело рассмотрит Кузьминский суд Москвы, передает Telegram-канал SHOT. В случае подтверждения факта правонарушения исполнителю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее покинувшие Россию музыкант Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом в РФ) подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них соответствующий статус. Таким же образом поступил юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами