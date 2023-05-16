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Исполнителю Noize MC грозит штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Общество
Исполнителю Noize MC грозит штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Уехавшему в Литву музыкальному исполнителю Noize MC (Ивану Алексееву) (признан иноагентом на территории РФ) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Административный протокол составлен из-за отсутствия соответствующей маркировки.

На Ивана Алексеева составили административный протокол по факту отсутствия маркировки «иностранного агента». Дело рассмотрит Кузьминский суд Москвы, передает Telegram-канал SHOT. В случае подтверждения факта правонарушения исполнителю грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее покинувшие Россию музыкант Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом в РФ) подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них соответствующий статус. Таким же образом поступил юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ).

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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