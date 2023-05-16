Полиция Молдавии проводит обыски в ЦИК Гагаузии по делу о подкупе избирателей

Представители Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии проводят в Центральной избирательной комиссии Гагаузской автономии обыски в рамках уголовного дела, которое возбуждено по факту подкупа избирателей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата регионального Народного собрания Виктора Петрова, сотрудники полиции изучают и изымают все избирательные бюллетени, которые были использованы во время прошедших 14 мая выборов главы автономии.
Петров предположил, что это «делается для того, чтобы их нельзя было отправить в суд на утверждение результатов». Он осуждает подобные действия и считает их «незаконным вмешательством в избирательный процесс» Гагаузии.
Известно, что на выборах на пост главы Гагаузской автономии победила кандидат он оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, передает RT.