Подземные толчки неизвестного характера зафиксировали рядом с местом подрыва «Северных потоков»

Сейсмологи зафиксировали неизвестные подземные толчки рядом с островом Борнхольм в Балтийском море, вблизи которого были взорваны газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg.
В настоящий момент власти не могут объяснить это явление, указывается в материале. Также отсутствует информация о том, что могло поспособствовать возникновению подземных толчков.
«Поначалу сейсмологи думали, что толчки <...> были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь <...> они исключили эти возможности», — резюмировали в публикации.
Ранее политик Тьерри Мариани уличил Европейский парламент в безразличии к произошедшему на «Северных потоках».