Специалисты РТУ МИРЭА: Россия сохраняет мировое лидерство в ядерной энергетике и гиперзвуковом оружии

Специалисты РТУ МИРЭА провели исследование и выяснили, в каких отраслях науки и промышленности Россия занимает первое место в мире. Такими сферами оказались ядерная энергетика, гиперзвуковое оружие и космические технологии, пишет «Газета.Ru».
Авторы исследования опросили преподавательский состав своего учреждения, а также ряд других экспертов. Большая часть респондентов высказались за сохранение РФ лидерства в ядерной энергетике — за этот вариант проголосовали 65% опрошенных. Ученые уточнили, что Россия обладает технологиями «полного цикла» — от добычи необходимых редкоземельных элементов до утилизации отходов.
Вторую строчку рейтинга заняло гиперзвуковое оружие. По мнению специалистов, в этой отрасли другие страны еще длительное время будут находиться на позиции догоняющих.
Наконец, третья сфера, в которой равных российским разработкам нет, — это космические технологии. Основными достижениями России в указанном сегменте науки являются самый быстрый космический корабль, глобальная система спутниковой навигации ГЛОНАСС и другие разработки.