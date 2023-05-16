Специалисты РТУ МИРЭА: Россия сохраняет мировое лидерство в ядерной энергетике и гиперзвуковом оружии

Авторы исследования опросили преподавательский состав своего учреждения, а также ряд других экспертов. Большая часть респондентов высказались за сохранение РФ лидерства в ядерной энергетике — за этот вариант проголосовали 65% опрошенных. Ученые уточнили, что Россия обладает технологиями «полного цикла» — от добычи необходимых редкоземельных элементов до утилизации отходов.