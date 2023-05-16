Неадекватный мужчина избил камнем и изнасиловал школьницу в Калининградской области

Пьяный житель Балтийска жестоко избил несовершеннолетнюю девушку камнем и изнасиловал ее. Об этом пишет «Клопс».
Как сообщила местная жительница, 14 мая она проходила по территории предприятия ЖКХ, когда услышала крик о помощи. Женщина пошла на источник звука, где и обнаружила окровавленную девушку и злоумышленника.
«Он ее насиловал и кулаками бил. У нее были лосины спущены, лицо все в крови», — рассказала свидетельница.
По ее словам, насильник нанес жертве около 30 ударов острым камнем. Мужчина попытался скрыться, но был пойман подоспевшими горожанами. По предположению женщины, он был в неадекватном состоянии — возможно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, ей наложили 27 швов. Полиция и Следственный комитет Калининградской области произошедшее пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что жительницу Симферополя во время застолья изнасиловал малознакомый собутыльник.