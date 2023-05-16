Неадекватный мужчина избил камнем и изнасиловал школьницу в Калининградской области

По ее словам, насильник нанес жертве около 30 ударов острым камнем. Мужчина попытался скрыться, но был пойман подоспевшими горожанами. По предположению женщины, он был в неадекватном состоянии — возможно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.