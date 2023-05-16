Педиатр Елена Игринева предостерегла подростков от употребления энергетиков и БАДов перед экзаменами

Употребление энергетических напитков, БАДов и ноотропных препаратов может быть опасным для здоровья школьников и студентов, которые нередко прибегают к таким средствам перед экзаменами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр Елена Игринева.
По словам специалиста, молодые люди, а также несовершеннолетние граждане, пытаются таким образом справиться со стрессом, повысить работоспособность в период подготовки к сдаче учебных испытаний. Но самостоятельное назначение ноотропов может быть не только неоправданным, но и опасным за счет ряда побочных эффектов, отметила Игринева. Педиатр убеждена, что употребление энергетиков также не рекомендуется в данный период, поскольку организм учащегося и так испытывает стресс.
Врач подчеркнула, что указанные вещества могут изменить режим дня подростков, аппетит, а также вызвать расстройства сна и повышенную раздражительность. Следовательно, школьник может получить обратный эффект — снижение работоспособности, проблемы с вниманием, а также развитие привыкания, резюмировала специалист.