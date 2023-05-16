Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему перешла в парное катание

Российская фигуристка-одиночница Алена Косторная в эфире на YouTube-канале прославленной синхронистки Аллы Шишкиной объяснила, почему она решила перейти в парное катание. 19-летняя спортсменка заявила, что хочет доказать свою разносторонность.
«Что я фигурист, который и тут, и тут, и тут сможет добиться», — сказала чемпионка Европы 2020 года, добавив, что хочет стать уникальной спортсменкой, которая станет успешной в любом виде.
В начале 2023 года стало известно, что бывшая одиночница тренируется в паре с Георгием Куницей у тренера Сергея Рослякова.
Другая российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева рассказала, что она полностью оправилась после травмы и восстановила все тройные прыжки в своей программе.