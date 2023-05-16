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«За свои ошибки надо платить»: депутат ГД Мария Бутина высказалась об иноагентах и покинувших Россию «звездах»

Общество
«За свои ошибки надо платить»: депутат ГД Мария Бутина высказалась об иноагентах и покинувших Россию «звездах»

Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась об иноагентах и покинувших Россию знаменитостях. В эфире радио Sputnik парламентарий призвала отделять закон от морально-этической стороны и заявила, что за совершенные ошибки надо платить.

По словам народной избранницы, задача закона об иноагентах — предупреждение граждан о том, что тот или иной человек действует в интересах иностранного государства на территории своей страны. Как только замеченный в подобном гражданин перестает совершать указанные действия, он должен иметь право этот статус с себя снять, считает Бутина. Призвав отделять букву закона от морали, депутат указала, что с уехавшими, а потом передумавшими не нужно заключать государственных контрактов.

«За свои ошибки надо платить, ребята. Оправдания — это, конечно, классно. Но должна быть какая-то точка невозврата, это мое мнение», — подчеркнула Мария Бутина.

Парламентарий убеждена, что взрослые люди должны понимать, что они делают. При этом незнание закона не освобождает от ответственности, отметила собеседница журналистов.
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