«За свои ошибки надо платить»: депутат ГД Мария Бутина высказалась об иноагентах и покинувших Россию «звездах»

По словам народной избранницы, задача закона об иноагентах — предупреждение граждан о том, что тот или иной человек действует в интересах иностранного государства на территории своей страны. Как только замеченный в подобном гражданин перестает совершать указанные действия, он должен иметь право этот статус с себя снять, считает Бутина. Призвав отделять букву закона от морали, депутат указала, что с уехавшими, а потом передумавшими не нужно заключать государственных контрактов.