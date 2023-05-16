Политолог Солонников рассказал, от чего будет зависеть исход второго тура выборов в Турции

Сейчас турецкое общество расколото 50 на 50, соответственно, голосование проходит напряженно. Об этом рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью ФАН.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. В результате большинство кресел в Великом национальном собрании получили депутаты партии действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам политик набрал 49,49% голосов, а его главный конкурент — претендент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Таким образом, за президентское кресло кандидаты поборются во втором туре.
По мнению эксперта, причиной столь тесной борьбы среди партий с полярно разной философией является разделение среди граждан Турции. Оно формировалось не один десяток лет в условиях сложной экономической, социальной, а также внешнеполитической ситуации.
«Турецкое общество было расколото 50 на 50. Это ни для кого не секрет. В течение последнего года есть совершенно четкое различие среди западной частью Турции, средиземноморским побережьем и внутренней территорией страны. Противоречия там достаточно сложные в ряде направлений: с кем дружить, на кого ориентироваться. С точки зрения религии, поведения: более светское, провинциально-низкое, либерально-западное. Соответственно, по численности избиратели расколоты 50 на 50», — отметил Солонников в интервью ФАН.
Политолог подчеркнул, что жители с консервативным настроением голосуют за Эрдогана, а либерально-западные — за Кылычдароглу. Все же стоит отметить результаты лидера «Партии справедливости и развития» (ПСР), который набрал на 2,6 млн голосов больше, чем глава оппозиции.
«Кылычдароглу говорит о необходимости восстановления диалога с Европой, об участии в НАТО, взаимодействии с Соединенными Штатами. Эрдоган — о большей активности на Восток, с Россией, с тюркским миром», — заявил эксперт.
По мнению Дмитрия Солонникова, какие бы результаты голосования ни были, они, так или иначе, перейдут в общественные волнения той или иной степени. Причиной этому опять же становится раскол в стране.
«Если на президентских выборах выиграет Кемаль Кылычдароглу, я думаю, что сторонники Эрдогана будут проводить массовые мероприятия в его поддержку, возможно, потребуют пересчета голосов в ряде участков. В конечном итоге, если все будет подтверждено, то они примут данный результат, переворотов с их стороны не будет. Если победит Эрдоган, то будет допущен сценарий "цветной революции", "майдана", как угодно это можно называть. С попыткой захватить площади центральных городов —Стамбула, Анкары, с палаточными лагерями, с призывами свержения власти, с объявлением того, что результат незаконный и Кылычдароглу выиграл», — поделился мнением эксперт.
Большее количество голосов, которые набрал Эрдоган в первом туре, еще не говорят о его победе во втором, замечает политолог. Это может сыграть злую шутку, ведь избиратели, поддержавшие ПСР, имеют возможность не пойти на выборы второй раз.
«Теперь самое главное — мобилизация электорального ресурса. Насколько сторонники Эрдогана и Кылычдароглу повторно придут к избирательным пунктам. Явка была очень высокая — 88%. Если сумеют также организовать всех своих проголосовавших, значит, разница в нынешних процентах сохранится, и лидер "Партии справедливости и развития" выиграет. Если его сторонники дрогнут и будут менее активными, то у него есть шанс проиграть», — заявил в интервью ФАН политолог Дмитрий Солонников.
По мере приближения выборов проблема иностранного вмешательства становится все более актуальной. Лидер оппозиции Кылычдароглу недавно безосновательно указал на предполагаемое «российское воздействие», а президент Эрдоган продолжает критиковать Запад за поддержку оппозиции, что еще больше разжигает антиамериканские настроения среди его сторонников. Второй тур выборов в Турции пройдет 28 мая.