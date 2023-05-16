СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли производственного здания на четверых рабочих в Челябинске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения кровли производственного здания в Челябинске, в результате чего пострадали четверо рабочих. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
По предварительным данным следователей, 16 мая на территории Советского района в Челябинске во время ремонтных работ обрушились плиты перекрытия нежилого здания. Травмы получили четыре сотрудника, которых отправили в больницу.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц. Дело возбуждено по части первой статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).
Ранее в Красноярске мужчина погиб под кирпичными завалами. Это произошло, когда он только пришел трудоустраиваться на объект.