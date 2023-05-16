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Российские пограничники сбили дроны-камикадзе в Суджанском районе Курской области

Происшествия
Российские пограничники сбили дроны-камикадзе в Суджанском районе Курской области

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины были сбиты российскими пограничниками в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт отметил, что беспилотники были ликвидированы прямо на границе и взорвались в результате действий пограничников. Осколки дронов повредили лишь стоящий рядом экскаватор.

Ранее Старовойт предупредил жителей области о риске увеличения попыток Украины атаковать приграничные районы РФ. Губернатор объяснил это подготовкой Запада к оправданию ударов по мирным населенным пунктам.
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