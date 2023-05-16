Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении руководства Российского университета транспорта

Сотрудник университета сообщил в полицию о хищении руководством Института международных транспортных коммуникаций РУТ бюджетных средств, по данным Telegram-канала 112.
Заявитель рассказал правоохранительным органам о мошеннических схемах администрации образовательного учреждения ИМТК РУТ. Известно, что руководство оформляло надбавки к заработным платам сотрудников, которые потом требовали обналичить и вернуть в бухгалтерию.
Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении администрации института. Отмечается, что подозреваемые отрицают вину, однако многие преподаватели подтвердили, что им приходилось отдавать часть зарплат.
Ранее гендиректора стройкомпании «Сибиряк» задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Известно, что в прошлом году организация получила более 7,18 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 116,96 млн рублей.