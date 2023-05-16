«Остудить пыл натовцев»: военный аналитик Насонов о действиях России на северных рубежах

России есть чем ответить на усиление НАТО у наших границ. Уверенность в этом в беседе с ФАН выразил военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Как стало известно, недавно Россия перебросила свои стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, к границе с Норвегией и Финляндией.
Спутниковые снимки показали наличие двух самолетов Ту-160 и Ту-22, 14 единиц Ту-95, трех транспортных самолета Ан-22 (или Ан-12), самолет-заправщик Ил-78, а также три вертолета.
В конце апреля НАТО направило два истребителя F-35 на перехват группы из семи российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве к северу от норвежского региона Финнмарк.
«Действительно, наличие группировки стратегических ракетоносцев на этом направлении способно во многом остудить пыл натовцев на северном направлении, на нашем северном фланге и напомнить, по крайней мере, Норвегии и Финляндии о тех ошибках, которые реально возникли в этом отрезке времени, — рассуждает Насонов. — Самолеты появились там после того, как в НАТО появились поползновения в сторону расширения».
По мнению эксперта, усиление этой авиагруппировки, наверное, можно будет продолжить, посмотрев на те ходы и действия, которые будут совершать страны НАТО.
«Если они тем или иным образом постараются увеличить группировку, активизироваться, то и нам есть, чем ответить. У нас есть еще возможность усилить свою группировку полком С-400, С-500 и станциями радиоэлектронной борьбы и в той или иной степени подразделениями сухопутных войск», — объясняет Роман Насонов.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил о планах НАТО по уничтожению исторических российских территорий.