Члены команды блогера Елены Блиновской объяснили появление ее новых постов в Telegram взломом

Сотрудники арестованной блогера Елены Блиновской объяснили появление новых постов в ее Telegram-канале. Член команды указал на взлом ее аккаунта.
По словам работника автора многочисленных интернет-курсов, злоумышленники таким образом пытаются использовать имя Блиновской, чтобы завлечь подписчиков в новый Telegram-канал, сообщает Shot. На данный момент на него подписались уже больше 11 тысяч человек.
Стоит отметить, что ранее подписчики коуча впервые с 27 апреля получили уведомления о первых постах. В них «Блиновская» сообщала, что вышла на связь не на продолжительное время и рискует, так как это нарушает требование суда.