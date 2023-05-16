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Члены команды блогера Елены Блиновской объяснили появление ее новых постов в Telegram взломом

Происшествия
Члены команды блогера Елены Блиновской объяснили появление ее новых постов в Telegram взломом

Сотрудники арестованной блогера Елены Блиновской объяснили появление новых постов в ее Telegram-канале. Член команды указал на взлом ее аккаунта.

По словам работника автора многочисленных интернет-курсов, злоумышленники таким образом пытаются использовать имя Блиновской, чтобы завлечь подписчиков в новый Telegram-канал, сообщает Shot. На данный момент на него подписались уже больше 11 тысяч человек.

Стоит отметить, что ранее подписчики коуча впервые с 27 апреля получили уведомления о первых постах. В них «Блиновская» сообщала, что вышла на связь не на продолжительное время и рискует, так как это нарушает требование суда.
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