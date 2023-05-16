Актер и режиссер Шавкат Халилов скончался в Душанбе на 67-м году жизни

Советский актер и режиссер Шавкат Халилов ушел из жизни на 67-м году жизни в столице Таджикистана. Об этом рассказали в Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни, где покойный трудился много лет.
В театре выразили соболезнования родным и близким Халилова. В Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни советский артист был главным режиссером.
«Ушел выдающийся человек, олицетворявший целую эпоху театральной жизни страны», — подчеркнули в театре.
Ранее в возрасте 71 года умерла актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале «Каменская». Как передает А42.ru, артистка ушла из жизни 14 мая. Причина смерти не уточняется.