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Актер и режиссер Шавкат Халилов скончался в Душанбе на 67-м году жизни

Общество
Актер и режиссер Шавкат Халилов скончался в Душанбе на 67-м году жизни

Советский актер и режиссер Шавкат Халилов ушел из жизни на 67-м году жизни в столице Таджикистана. Об этом рассказали в Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни, где покойный трудился много лет.

В театре выразили соболезнования родным и близким Халилова. В Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни советский артист был главным режиссером.

«Ушел выдающийся человек, олицетворявший целую эпоху театральной жизни страны», — подчеркнули в театре.

Ранее в возрасте 71 года умерла актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале «Каменская». Как передает А42.ru, артистка ушла из жизни 14 мая. Причина смерти не уточняется.
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