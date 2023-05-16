В Москве водитель Mercedes-Benz сбил перебегавшую дорогу 11-летнюю школьницу

Известно, что инцидент произошел на Лианозовском проезде. На опубликованных кадрах можно увидеть, что 11-летняя девочка перебегает дорогу вне пешеходного перехода. Ее сбивает Mercedes-Benz прямо возле противоположной стороны, к которой она добиралась. В настоящий момент она госпитализирована.