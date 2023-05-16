В Москве водитель Mercedes-Benz сбил перебегавшую дорогу 11-летнюю школьницу

Водитель легкового автомобиля марки Mercedes-Benz совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Известно, что инцидент произошел на Лианозовском проезде. На опубликованных кадрах можно увидеть, что 11-летняя девочка перебегает дорогу вне пешеходного перехода. Ее сбивает Mercedes-Benz прямо возле противоположной стороны, к которой она добиралась. В настоящий момент она госпитализирована.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в Мытищах сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и сбил молодую девушку. Отмечается, что после произошедшего он сразу покинул место преступления. Как передает RT, суд арестовал его на два месяца.