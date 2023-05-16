Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела полагает, что бразильские легионеры покинут петербургский клуб

Экс-наставник ФК «Зенит» Властимил Петржела прокомментировал новость, что из петербургской команды скоро уйдут легионеры из Латинской Америки, особенно мастеровитые бразильцы.
«Не знаю, сколько иностранцев покинут "Зенит" этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет», — приводит слова чешского специалиста портал «РБ Спорт».
При этом контракты бразильских игроков Малкома с Клаудиньо и Ренана с командой главного тренера Сергея Семака рассчитаны до 2027 и 2028 годов соответственно. Договор Мантуана истекает 30 июня 2023 года.
При этом колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра заявил о твердом желании остаться в петербургском клубе.