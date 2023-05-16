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ФССП проверяет блогера Елену Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста

Происшествия
ФССП проверяет блогера Елену Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста

Заключенная под домашний арест блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская рискует оказаться в СИЗО из-за нарушения условий меры пресечения. ФССП начала проверку.

В Telegram-канале Блиновской начали появляться записи от имени блогера. При этом условия домашнего ареста не позволяют «королеве марафонов» пользоваться интернетом. ФССП начала проверку по факту выхода заключенной на связь в Telegram.

Ранее СК РФ предъявил обвинение супругу блогера бизнесмену Алексею Блиновскому за соучастие в неуплате налогов и отмывание денег, сообщает РИАМО. Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
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