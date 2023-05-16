ФССП проверяет блогера Елену Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста

Заключенная под домашний арест блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская рискует оказаться в СИЗО из-за нарушения условий меры пресечения. ФССП начала проверку.
В Telegram-канале Блиновской начали появляться записи от имени блогера. При этом условия домашнего ареста не позволяют «королеве марафонов» пользоваться интернетом. ФССП начала проверку по факту выхода заключенной на связь в Telegram.
Ранее СК РФ предъявил обвинение супругу блогера бизнесмену Алексею Блиновскому за соучастие в неуплате налогов и отмывание денег, сообщает РИАМО. Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.