Блогер Елена Блиновская нарушила запрет на пользование интернетом и обратилась к подписчикам

Автор курсов оставила несколько сообщений в личном Telegram-канале. Блиновская отметила, что зашла в мессенджер ненадолго и сильно рискует в такой ситуации. Блогер пообещала поделиться с поклонниками новостями. При этом предложила перейти в еще один Telegram-канал.