Блогер Елена Блиновская нарушила запрет на пользование интернетом и обратилась к подписчикам

«Королева марафонов» Елена Блиновская нарушила установленный судом запрет на пользование интернетом. Блогер вышла на связь к подписчикам после ареста.
Автор курсов оставила несколько сообщений в личном Telegram-канале. Блиновская отметила, что зашла в мессенджер ненадолго и сильно рискует в такой ситуации. Блогер пообещала поделиться с поклонниками новостями. При этом предложила перейти в еще один Telegram-канал.
Напомним, что Блиновская стала фигурантом уголовного дела по статьям об отмывании денег в крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение ее мужу.